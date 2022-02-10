Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля
  • 08:29
    • Чен выиграл золото ОИ-2022, Семененко — восьмой
  • 06:35
    • Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде
  • 07:04
    • МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом у фигуристки Валиевой
  • 06:50
    • Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ-2022
  • 00:38
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»
    Все новости спорта

    Мишин о Семененко: Становится мужчиной, но работы много

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Заслуженный тренер России Алексей Мишин по фигурному катанию оценил выступление Евгения Семененко в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

    Евгений Семененко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Семененко

    «Достойное выступление. Породистый, красивый молодой человек. У него болела спина, он даже на разминке не попробовал ничего толком. Становится мужчиной, но работы много. Мы знаем, что делать и будем делать лучше.

    Трудно сказать, насколько травма сказалась на выступлении. Мог и без травмы сорвать прыжки», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

    Семененко набрал по сумме двух программ 274,13 балла и занял восьмое место. Марк Кондратюк показал 15-й результат, Андрей Мозалев — 19-й. Золотую медаль выиграл американский фигурист Нэйтан Чен.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие