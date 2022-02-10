Мишин о Семененко: Становится мужчиной, но работы много

Заслуженный тренер Россиипо фигурному катанию оценил выступлениев произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Достойное выступление. Породистый, красивый молодой человек. У него болела спина, он даже на разминке не попробовал ничего толком. Становится мужчиной, но работы много. Мы знаем, что делать и будем делать лучше.

Трудно сказать, насколько травма сказалась на выступлении. Мог и без травмы сорвать прыжки», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

Семененко набрал по сумме двух программ 274,13 балла и занял восьмое место. Марк Кондратюк показал 15-й результат, Андрей Мозалев — 19-й. Золотую медаль выиграл американский фигурист Нэйтан Чен.

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