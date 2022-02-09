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    Устюгов: В СМИ много информации, что я отказываюсь от гонок, завершаю карьеру. Это неправда

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил свои слова о том, что у него стали появляться мысли о завершении карьеры.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    После неудачного выступления в спринте на Олимпиаде-2022 Устюгов признался, что стал задумываться о завершении карьеры.

    «Всем привет! Спасибо, что пишете, переживаете. Наверное, вы больше расстроились, чем я.

    В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, что я завершаю карьеру. Это все неправда. Это, наверное, кто как прочитал, кто как подумал.

    Сегодня хороший день, день отдыха. Сходили немного прогулялись с Маркусом (Крамером), с Артемом (Мальцевым). Так что все хорошо, не переживайте.

    Спасибо, что поддерживаете. Очень много сообщений приходит от вас. Всем спасибо», — сказал Устюгов в сторис своего инстаграма.

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