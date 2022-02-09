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    Саночники Денисьев и Антонов стали восьмыми в двойках на зимней Олимпиаде — 2022

    Пекин-2022 Санный спорт
    Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Их соотечественники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли 10-е место.

    Александр Денисьев
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    Александр Денисьев

    Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, на 0,099 секунды опередившие соотечественников — Тони Эггерта и Сашу Бенекена.

    Бронзовые медали завоевали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.

    Олимпиада-2022. Сани. Мужчины. Двойки

    1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 1.56,554.
    2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) — 1.56,653.
    3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) — 1.57,65…
    8. Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) — 1.57,918…
    10. Андрей Богданов и Юрий Прохоров (Россия) — 1.58,508.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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