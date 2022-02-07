Загитова прокомментировала победу сборной России по фигурному катанию в командном турнире на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка 2018 годапрокомментировала победу сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

«Думаю, что мы выиграли еще вчера. Заведомо. Но конечно, каждый балл был очень важен. Ребята это все понимали. Мне очень интересно, каково Камиле Валиевой было выходить, зная, что они уже победили. Можно было реально ничего не делать.

Наши ребята подзарядились положительными эмоциями. Когда они возьмут золотую медаль, эмоции будут бить через край. Это должно вдохновить их выступить в личном турнире еще лучше.

Я скучаю по этим эмоциям. Есть доля зависти», — сказала Загитова в эфире Первого канала.