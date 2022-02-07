Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м

Арианна Фонтана Фото: globallookpress.com
Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Третье место — у канадки Ким Бутен.
В полуфинале участвовала россиянка Елена Серёгина, но она смогла выйти лишь в финал B. Свой забег представительница России выиграла, но участницы финала А оказались быстрее. В итоге российская спортсменка заняла лишь 6-е место.
Олимпийские игры — 2022. Шорт-трек. Женщины. 500 м
1. Арианна Фонтана (Италия) — 42.488
2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 42.559
3. Ким Бутен (Канада) — 42.724…
6. Елена Серёгина (Россия) — 42.972.