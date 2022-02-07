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    Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м

    Пекин-2022 Шорт-трек
    На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились женские соревнования по шорт-треку на 500 м. Победителем стала итальянка Арианна Фонтана. Она принесла первую золотую медаль своей стране на Олимпиаде в Пекине.

    Арианна Фонтана
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    Арианна Фонтана

    Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Третье место — у канадки Ким Бутен.

    В полуфинале участвовала россиянка Елена Серёгина, но она смогла выйти лишь в финал B. Свой забег представительница России выиграла, но участницы финала А оказались быстрее. В итоге российская спортсменка заняла лишь 6-е место.

  • Россиянка Серёгина не смогла выйти в финал соревнований по шорт-треку на 500 м
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    • Олимпийские игры — 2022. Шорт-трек. Женщины. 500 м

    1. Арианна Фонтана (Италия) — 42.488
    2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 42.559
    3. Ким Бутен (Канада) — 42.724…
    6. Елена Серёгина (Россия) — 42.972.

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