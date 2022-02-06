Валиева выиграла короткую программу командного турнира ОИ-2022

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй результат показала японка Вакаба Хигути — 74,73 балла, третье место заняла канадка Мадлен Скизас — 69,60.
Благодаря успеху Камилы Валиевой, Россия вышла на первое место в командном зачете, набрав 36 очков.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командные соревнования
Женщины. Короткая программа
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 90,18
2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74,73
3. Маделин Скиза (Канада) — 69,60
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56
5. Карен Чен (США) — 65,20
6. Николь Шотт (Германия) — 62,66
7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49
8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05
9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52
10. И Чжу (Китай) — 47,03