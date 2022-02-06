Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Лейпциг»Мюнхенское доминирование. «Бавария» прервала победную серию «Лейпцига» Тедеско
  • 05:57
    • Валиева выиграла короткую программу командного турнира ОИ-2022
  • 05:47
    • Столичный дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ
  • 00:59
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Брайтон» в Кубке Англии
  • 00:46
    • «Фиорентина» крупно проиграла «Лацио», Кокорин остался в запасе
  • 00:23
    • Камерун одержал волевую победу над Буркина-Фасо в матче за бронзу Кубка Африки
    Все новости спорта

    Валиева выиграла короткую программу командного турнира ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

    Камила Валиева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камила Валиева

    15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй результат показала японка Вакаба Хигути — 74,73 балла, третье место заняла канадка Мадлен Скизас — 69,60.

    Благодаря успеху Камилы Валиевой, Россия вышла на первое место в командном зачете, набрав 36 очков.

    Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командные соревнования

    Женщины. Короткая программа

    1. Камила Валиева (Россия) — 90,18
    2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74,73
    3. Маделин Скиза (Канада) — 69,60
    4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56
    5. Карен Чен (США) — 65,20
    6. Николь Шотт (Германия) — 62,66
    7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49
    8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05
    9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52
    10. И Чжу (Китай) — 47,03

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли Обамеянг и Траоре «Барсе» одолеть «Атлетико»?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Реабилитируется ли ПСЖ после вылета из Кубка Франции?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Триумф «фараонов»?
  • Сенегал — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.06
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салернитана — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Париж — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие