Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ в Пекине

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на дистанции 15 км.
Первое место забрала норвежка Тереза Йохауг, результат которой составил 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила Йохауг 30,2 секунды.
Третью строчку заняла австрийка Тереза Штадлобер с отставанием от лидера в 30,5 секунды.
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) 44.13,7
2. Наталья Непряева (Россия) 44.43,9
3. Тереза Штадлобер (Австрия) 44.44,2...
8. Анастасия Рыгалина +1.17,2
11. Татьяна Сорина +2.17,6
24. Юлия Ступак +4.13.8