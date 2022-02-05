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    Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Лыжное двоеборье Сборная России Медали России
    Сборная России завоевала первую медаль в рамках Олимпийских игр в Пекине.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на дистанции 15 км.

    Первое место забрала норвежка Тереза Йохауг, результат которой составил 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила Йохауг 30,2 секунды.

    Третью строчку заняла австрийка Тереза Штадлобер с отставанием от лидера в 30,5 секунды.

    Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

    1. Терезе Йохауг (Норвегия) 44.13,7
    2. Наталья Непряева (Россия) 44.43,9
    3. Тереза Штадлобер (Австрия) 44.44,2...
    8. Анастасия Рыгалина +1.17,2
    11. Татьяна Сорина +2.17,6
    24. Юлия Ступак +4.13.8

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