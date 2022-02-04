Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фристайлисты разыграют медали в могулеПервые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля
  • 22:29
    • Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
  • 19:51
    • Овечкин — фаворит на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Score
  • 19:38
    • Ибрагимович пропустит миланское дерби с «Интером»
  • 19:13
    • Лаже признан тренером месяца в АПЛ
  • 17:13
    • Олимпиада в Пекине объявлена открытой
    Все новости спорта

    Сорин: В спринте у Клебо слишком большой запас, но в остальном шансы есть

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы зарубежных фаворитов на Олимпиаде в Пекине.

    Себастьян Клебо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Клебо

    Накануне Олимпиады эксперты АР сделали прогноз, отдав несколько медалей медалей Терезе Йохауг и Себастьяну Клебо, который претендует на четыре золота.

    «Я бы поспорил. По Йохауг скорее да, чем нет. По такой трассе она фаворит. Другое дело, насколько Тереза справилась со стрессом, все-таки у них в команде были положительные тесты, прилетели они позже, чем планировали.

    Думаю, для Терезы самая сложная гонка — как раз скиатлон. Они приземлились в Пекине только 2 февраля, 3-го встали на лыжи. А по нашему опыту первые четыре-пять дней — плавающие. То спать хочется, самочувствие то хорошее, то плохое.

    По поводу Клебо тоже не был бы настолько оптимистичен. Спринт — да. Там слишком большой запас. Но в остальном надо посмотреть, насколько он сумеет приспособиться к такой медленной трассе. Сильная его сторона — скорость, взрыв, техническое мастерство. А на медленных трассах техника уже не играет такой роли.

    Вот смотришь на тех же шведок, которые технически оснащены очень здорово, — так они катаются здесь совсем по-другому. Иные движения. Как это отражается на скорости — отчасти узнаем уже завтра. Поэтому с Йоханнесом не все так очевидно.

    Если говорить про норвежцев в скиатлоне, то я скорее поставил бы на Холунна. Из наших? По тренировкам сложно прогнозировать. Бывает, идет спортсмен отлично, все вроде бы классно, а смотришь на секундомер — там небыстро.

    Все покажет только гонка. Ясно, что лидер нашей сборной — Александр Большунов. Но раньше времени говорить о чем-то я бы снова не стал. Не думаю, что кто-то из тренеров забивает себе голову прогнозами.

    Это вот Владимир Драчев может себе позволить. Сказал, что 95 процентов медалей в лыжах и биатлоне заберут норвежцы. Просто вот даже арифметически: если в биатлоне разыгрывается 33 медали, по мнению Драчева, норвежцы выиграют 30? Ха-ха!

    Ясно, что есть Клэбо, Большунов, огромные шансы в разделке у Нисканена. Но куда более объективная картина будет после скиатлонов», — сказал Сорин «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»
  • «Хетафе» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие