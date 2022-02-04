Сорин: В спринте у Клебо слишком большой запас, но в остальном шансы есть

Тренер сборной России по лыжным гонкамоценил перспективы зарубежных фаворитов на Олимпиаде в Пекине.

Накануне Олимпиады эксперты АР сделали прогноз, отдав несколько медалей медалей Терезе Йохауг и Себастьяну Клебо, который претендует на четыре золота.

«Я бы поспорил. По Йохауг скорее да, чем нет. По такой трассе она фаворит. Другое дело, насколько Тереза справилась со стрессом, все-таки у них в команде были положительные тесты, прилетели они позже, чем планировали.

Думаю, для Терезы самая сложная гонка — как раз скиатлон. Они приземлились в Пекине только 2 февраля, 3-го встали на лыжи. А по нашему опыту первые четыре-пять дней — плавающие. То спать хочется, самочувствие то хорошее, то плохое.

По поводу Клебо тоже не был бы настолько оптимистичен. Спринт — да. Там слишком большой запас. Но в остальном надо посмотреть, насколько он сумеет приспособиться к такой медленной трассе. Сильная его сторона — скорость, взрыв, техническое мастерство. А на медленных трассах техника уже не играет такой роли.

Вот смотришь на тех же шведок, которые технически оснащены очень здорово, — так они катаются здесь совсем по-другому. Иные движения. Как это отражается на скорости — отчасти узнаем уже завтра. Поэтому с Йоханнесом не все так очевидно.

Если говорить про норвежцев в скиатлоне, то я скорее поставил бы на Холунна. Из наших? По тренировкам сложно прогнозировать. Бывает, идет спортсмен отлично, все вроде бы классно, а смотришь на секундомер — там небыстро.

Все покажет только гонка. Ясно, что лидер нашей сборной — Александр Большунов. Но раньше времени говорить о чем-то я бы снова не стал. Не думаю, что кто-то из тренеров забивает себе голову прогнозами.

Это вот Владимир Драчев может себе позволить. Сказал, что 95 процентов медалей в лыжах и биатлоне заберут норвежцы. Просто вот даже арифметически: если в биатлоне разыгрывается 33 медали, по мнению Драчева, норвежцы выиграют 30? Ха-ха!

Ясно, что есть Клэбо, Большунов, огромные шансы в разделке у Нисканена. Но куда более объективная картина будет после скиатлонов», — сказал Сорин «Спорт-Экспрессу».