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    Кондратюк оценил свое первое выступление на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Фигурное катание
    Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о своем прокате на командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр-2022.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    «Как описать случившееся одним словом? Справился! Как и всегда, было волнительно. Но когда ты не загоняешься, что это ОИ, намного легче. Если думаешь, что это обычный старт, то морально лучше.

    Но если ты себя настраиваешь, ты не убираешь все волнение. Только проценты снижаешь. Наверное, не все идеально, но я исполнил. Волнения было чуть больше, чем на ЧМ. Если честно, думал, что зрителей вообще не будет, готовился к этому. Но меня это обрадовало», — сказал Кондратюк.

    Накануне Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Игр, уступив трехкратному чемпиону мира американцу Натану Чену и серебряному медалисту Олимпиады в Пхенчхане японцу Семе Уно.

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