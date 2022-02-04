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    Боброва — о втором месте Мишиной и Галлямова: Не забывайте — китайцы на родной земле

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка в командном первенстве Екатерина Боброва поделилась мнением о выступлении российских фигуристов на командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай). После трёх стартовых этапов россияне занимают второе место, набрав 26 очков. От сборной США команда России отстаёт на два балла.

    Екатерина Боброва
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    Екатерина Боброва

    «Наши ребята — большие молодцы. Марк Кондратюк очень здорово себя показал: отлично выступил и занял третье место среди мужчин. И надо отметить, что это его первая олимпиада! Вика Синицина и Никита Кацалапов тоже очень достойно выступили. Да, у Никиты произошёл некий маленький сбой на дорожке… Возможно, только это и повлияло на их второе место. Наверняка это не тот результат на который они рассчитывали, но наши спортсмены продолжают бороться за золото в команде. Ну и потрясающее выступление Мишиной и Галлямова. Там, конечно, очень маленькое расстояние было от китайской пары.

    При этом китайцы на своей земле, да и опыта у них немного больше. Но обе пары получили по рекорду — очень высокие оценки, чему мы несказанно рады. Не забывайте, что китайцы катаются на своей родной земле — дома и стены помогают. В любом случае, некое преимущество у них есть. Нашим абсолютно не надо этого пугаться. Нужно выходить и делать свою работу, и делать это хорошо.

    То, что наши после первого дня занимают промежуточное второе место — ничего страшного. Впереди у нас один из сильнейших видов — одиночное женское катание, где мы будем продолжать бороться за золото. И, когда уже определиться пятерка стран, которые попадают в финал, там тоже не будем опускать руки и будем бороться за самые высокие места», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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