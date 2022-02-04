Галлямов прокомментировал 2-е место в короткой программе командного турнира ОИ

Российский фигурист, выступающий в парном катании с, прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Мишина и Галлямов уступили китайской паре, побившей мировой рекорд.

«Вторые из-за того, что мы в Китае? Можно считать что угодно. Рады, что удалось откатать почти чисто. Почти самый высокий балл принесли команде.

В произвольной всё пойдёт с самого начала. Так что важно будет бороться дальше. Пока не будем загадывать итоговый результат. У нас все звенья закрыты. Будем бороться», — приводит слова Галлямова «Чемпионат».

Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют США (28 очков).