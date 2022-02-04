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    Галлямов прокомментировал 2-е место в короткой программе командного турнира ОИ

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Мишина и Галлямов уступили китайской паре, побившей мировой рекорд.

    Александр Галлямов и Анастасия Мишина
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    Александр Галлямов и Анастасия Мишина

    «Вторые из-за того, что мы в Китае? Можно считать что угодно. Рады, что удалось откатать почти чисто. Почти самый высокий балл принесли команде.

    В произвольной всё пойдёт с самого начала. Так что важно будет бороться дальше. Пока не будем загадывать итоговый результат. У нас все звенья закрыты. Будем бороться», — приводит слова Галлямова «Чемпионат».

    Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют США (28 очков).

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