Елена Вяльбе рассказала о трассе Олимпиады-2022 в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)рассказала о трассе в Чжанцзякоу (Китай), на которой пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что очень сложная трасса и совсем не скользкий снег», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Также она рассказала, от чего будет зависеть результат того или иного спортсмена на такой трассе.

«И от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена, сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут», — добавила Вяльбе.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года запланировала на 4 февраля. Закрытие игр состоится 20 февраля.