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    Елена Вяльбе рассказала о трассе Олимпиады-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о трассе в Чжанцзякоу (Китай), на которой пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что очень сложная трасса и совсем не скользкий снег», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

    Также она рассказала, от чего будет зависеть результат того или иного спортсмена на такой трассе.

    «И от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена, сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут», — добавила Вяльбе.

    Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года запланировала на 4 февраля. Закрытие игр состоится 20 февраля.

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