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    Буртасова: Когда сказали, что я могу заменить Васнецову, весь автобус ухнул!

    Пекин-2022 Биатлон Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) прокомментировала то, что может заменить Валерию Васнецову в составе сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

    Евгения Буртасова
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    Евгения Буртасова

    В воскресенье, 30 января, СБР объявил, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в Китае и была изолирована.

    «Мы ехали в автобусе с ребятами, которые оставались на стадионе нас поддержать.

    И тут Саша Поварницын зачитал, что у Валерии Васнецовой, к сожалению, такая ситуация сложилась. Конечно, все переживают, потому что это не очень хорошая ситуация.

    И читает, что, скорее всего, заменит её Евгения Буртасова. Весь автобус ухнул! Наверное, это тоже радостный момент для команды, потому что мы второй состав.

    Думала, нереально туда попасть, даже если про Антона (Бабикова) говорить. А я не рассчитывала, что вообще буду каким-то претендентом», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

    Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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