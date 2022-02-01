Буртасова: Когда сказали, что я могу заменить Васнецову, весь автобус ухнул!

Российская биатлонисткапрокомментировала то, что может заменитьв составе сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В воскресенье, 30 января, СБР объявил, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в Китае и была изолирована.

«Мы ехали в автобусе с ребятами, которые оставались на стадионе нас поддержать.

И тут Саша Поварницын зачитал, что у Валерии Васнецовой, к сожалению, такая ситуация сложилась. Конечно, все переживают, потому что это не очень хорошая ситуация.

И читает, что, скорее всего, заменит её Евгения Буртасова. Весь автобус ухнул! Наверное, это тоже радостный момент для команды, потому что мы второй состав.

Думала, нереально туда попасть, даже если про Антона (Бабикова) говорить. А я не рассчитывала, что вообще буду каким-то претендентом», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.