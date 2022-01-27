Третьяк о сборной России на Олимпиаде: Мы собрали все лучшее, шансы выиграть есть

Президент ФХРоценил вероятность победы сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022.

«Шансы у нас хорошие. Я считаю, что у нас неплохая команда.

Конечно, будет очень сложно, потому что большинство соперников — это игроки, которые играют в КХЛ. Но мы собрали все, что у нас есть лучшее, поэтому шансы у нас есть выиграть первое место.

Подготовка идет по плану. Наша команда 2 февраля вылетит в Китай, 5-го сыграет с Латвией товарищеский матч, а 9-го уже первый матч, по-моему, со Швейцарией мы играем», — сказал Третьяк «CGTN на русском».

Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.