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    Третьяк о сборной России на Олимпиаде: Мы собрали все лучшее, шансы выиграть есть

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент ФХР Владислав Третьяк оценил вероятность победы сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Шансы у нас хорошие. Я считаю, что у нас неплохая команда.

    Конечно, будет очень сложно, потому что большинство соперников — это игроки, которые играют в КХЛ. Но мы собрали все, что у нас есть лучшее, поэтому шансы у нас есть выиграть первое место.

    Подготовка идет по плану. Наша команда 2 февраля вылетит в Китай, 5-го сыграет с Латвией товарищеский матч, а 9-го уже первый матч, по-моему, со Швейцарией мы играем», — сказал Третьяк «CGTN на русском».

    Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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