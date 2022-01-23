Стал известен состав сборной России на первые гонки ОИ-2022 в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок Россиирассказала, кто из лыжников национальной команды побежит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине.

«У женщин стартуют три наших лидера: Юлия Непряева, Татьяна Ступак и Татьяна Сорина, четвертой будет Анастасия Рыгалина. У мужчин — Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин, что касается четвертого участника, то я хотела, чтобы это был Иван Якимушкин. Маркус Крамер предлагал Сергея Устюгова, но у Сергея потом очень близко будет спринт, однако тренер Якимушкина Олег Перевозчиков подумал и сказал, что Якимушкину оптимально будет стартовать в разделке, поэтому Устюгов», — сообщила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Скиатлон будет одним из первых соревнований на Олимпиаде в Пекине. Мужской скиатлон должен начаться 6 февраля, женский — 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.