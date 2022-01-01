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    Почетный президент ОКР считает, что перенос ОИ-2022 маловероятен

    Пекин-2022 Сборная России Между тем
    Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает, что Олимпийские игры 2022 года в Пекине точно пройдут.

    Виталий Смирнов
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    Виталий Смирнов

    «Перенос Олимпиады — это маловероятно, потому что это огромные накладки на календари международных соревнований. Но, видите, летние Игры в Токио перенесли, поэтому трудно комментировать. Вообще это все сопряжено с колоссальными трудностями. Учитывая китайский характер, я думаю, что они будут проводить Олимпиаду.

    У них очень жесткие антиковидные правила, все с этим столкнутся. Я, кстати, тоже планирую туда поехать. Все столкнутся с очень жестким контролем, требованием соблюдать все правила, нормы, условия пребывания. К тому же Китай — страна организованная, дисциплинированная, может быть, в ущерб желаниям посетителей», — цитирует Смирнова «Р-Спорт».

    Олимпиада-2022 должна пройти с 4 по 20 февраля в Пекине.

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