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    Немецкая конькобежка квалифицировалась на ОИ-2022 в возрасте 49 лет

    Пекин-2022 Коньки
    Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, немка Клаудия Пехштайн прошла квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает Inside the Games.

    Клаудия Пехштайн
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    Клаудия Пехштайн

    На этапе Кубка мира в Калгари 49-летняя спортсменка заняла 11-е место в масс-старте и переместилась на 17-е в мировом рейтинге, что дает ей возможность выступить в этой дисциплине на Играх.

    Если Пехштайн попадет в окончательный состав сборной Германии на Олимпиаду-2022, Игры в Пекине станут для нее восьмыми.

    Напомним, что в 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована из-за аномальных показателей крови и пропустила Олимпиаду в Ванкувере-2010. Позже немка оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но апелляция была отклонена.

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