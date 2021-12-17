Немецкая конькобежка квалифицировалась на ОИ-2022 в возрасте 49 лет

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, немкапрошла квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает Inside the Games.

На этапе Кубка мира в Калгари 49-летняя спортсменка заняла 11-е место в масс-старте и переместилась на 17-е в мировом рейтинге, что дает ей возможность выступить в этой дисциплине на Играх.

Если Пехштайн попадет в окончательный состав сборной Германии на Олимпиаду-2022, Игры в Пекине станут для нее восьмыми.

Напомним, что в 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована из-за аномальных показателей крови и пропустила Олимпиаду в Ванкувере-2010. Позже немка оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но апелляция была отклонена.