Зимняя Олимпиада-2022 может пройти без игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига может пересмотреть вопрос участия хоккеистов в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания игроков коронавирусом.

На данный момент отложены несколько матчей клуба «Оттавы». Десять хоккеистов команды и один тренер находятся под действием COVID-протоколов НХЛ. Если количество отложенных игр и заболевших игроков будет расти, то, вскоре североамериканская лига примет кардинальное решение.

«НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, что, очевидно, это возможно», — написал в своем Twitter журналист Пьер Лебрюн.

Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.