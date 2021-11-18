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    Зимняя Олимпиада-2022 может пройти без игроков НХЛ

    Пекин-2022 Хоккей Между тем
    Национальная хоккейная лига может пересмотреть вопрос участия хоккеистов в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания игроков коронавирусом.

    Зимняя Олимпиада-2022 может пройти без игроков НХЛ
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    Зимняя Олимпиада-2022 может пройти без игроков НХЛ

    На данный момент отложены несколько матчей клуба «Оттавы». Десять хоккеистов команды и один тренер находятся под действием COVID-протоколов НХЛ. Если количество отложенных игр и заболевших игроков будет расти, то, вскоре североамериканская лига примет кардинальное решение.

    «НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, что, очевидно, это возможно», — написал в своем Twitter журналист Пьер Лебрюн.

    Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

    Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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