НБА. «Даллас» взял верх над «Бруклином», «Чикаго» одолел «Миннесоту», «Юта» — «Оклахому»

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 35 очков и 18 подборов.
«Юта» на своем паркете выиграла у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:117. «Джаз» прервали трехматчевую победную серию «Тандер».
Форвард хозяев Лаури Маркканен стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов.
«Оклахома» с результатом 35-16 идет на 2-й строчке в Западной конференции.
НБА. Результаты игрового дня
«Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 132:129.
«Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс» — 107:119.
«Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:113.
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 121:95.
«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 129:123 ОТ.
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:117.
«Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 114:106.