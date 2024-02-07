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    НБА. «Даллас» взял верх над «Бруклином», «Чикаго» одолел «Миннесоту», «Юта» — «Оклахому»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Мемфис Гриззлиз
    «Даллас» на выезде выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:107.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 35 очков и 18 подборов.

    «Юта» на своем паркете выиграла у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:117. «Джаз» прервали трехматчевую победную серию «Тандер».

    Форвард хозяев Лаури Маркканен стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов.

    «Оклахома» с результатом 35-16 идет на 2-й строчке в Западной конференции.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 132:129.
    «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс» — 107:119.
    «Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:113.
    «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 121:95.
    «Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 129:123 ОТ.
    «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:117.
    «Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 114:106.

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