НБА. «Клипперс» выиграл у «Лейкерса», «Нью-Орлеан» победил «Юту», «Оклахома-Сити» — «Портленд»

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Микэл Бриджес, набравший 36 очков.
«Нью-Йорк» находится на 5-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 11-м месте.
НБА. Результаты игрового дня
«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 109:114
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:108
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 153:124
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:109
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:116
Самым результативным игроком дня стал Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), который набрал 36 очков.
Никола Йокич («Денвер Наггетс») оформил трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов и 10 результативных передач.