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    НБА. «Клипперс» выиграл у «Лейкерса», «Нью-Орлеан» победил «Юту», «Оклахома-Сити» — «Портленд»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Денвер Наггетс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
    «Бруклин» дома уступил «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:108. «Никс» одержали четвертую победу подряд.

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    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Микэл Бриджес, набравший 36 очков.

    «Нью-Йорк» находится на 5-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 11-м месте.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 109:114
    «Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:108
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 153:124
    «Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:109
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:116

    Самым результативным игроком дня стал Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), который набрал 36 очков.

    Никола Йокич («Денвер Наггетс») оформил трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов и 10 результативных передач.

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