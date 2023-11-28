«Филадельфия» разгромила «Лейкерс», «Денвер» выиграл у «Клипперс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джоэл Эмбиид Фото: twitter.com/sixers

«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14).

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 11 передач. Еще 31 очко хозяевам принес Тайриз Макси.

У гостей самым результативным стал Леброн Джеймс, в активе которого 18 очков. Энтони Дэвис к 17 очкам добавил 11 подборов.

«Денвер» выиграл на выезде у «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:104 (25:28, 33:28, 19:32, 36:16).

У гостей лучшим был Реджи Джексон, в активе которого 35 очков и 13 передач. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

В составе хозяев выделялся Кавай Ленард, набравший 31 очко. Хорватский центровой Ивица Зубац стал автором дабл-дабла и 23 очков и 14 подборов.

НБА. Результаты игрового дня

«Детройт» — «Вашингтон» — 107:126 (27:31, 27:26, 29:37, 24:32)

«Индиана» — «Портленд» — 110:114 (34:30, 26:35, 23:18, 27:31)

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 114:112 (32:24, 25:31, 31:33, 26:24)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер» — 104:113 (28:25, 28:33, 32:19, 16:36)