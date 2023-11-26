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    «Лейкерс» победили «Кливленд», «Даллас» уступил «Клипперс»

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    «Лос‑Анджелес Лейкерс» на выезде одержал победу над «Кливлендом» в рамках матча регулярного чемпионата НБА со счетом 121:115 (35:40, 35:31, 23:23; 28:21).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным игроком встречи стал бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Его партнер по команде Леброн Джеймс отличился 22 очками, шестью подборами и шестью результативными передачами.

    В составе «Кливленд» лучшим снайпером оказался защитник Донован Митчелл. В его активе 22 очка, пять подборов и шесть ассистов.

    «Лейкерс» одержали 10 победу в 17 играх и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Кливленд» потерпел восьмое поражение в 16 матчах и располагается на 10‑й строчке на Востоке.

    «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене одержал победу над «Далласом» в со счетом 107:88 (29:18, 27:27, 23:17, 28:26).

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков и четыре результативные передачи. Его партнер по команде Кайри Ирвинг отличился 26 очками и шестью подборами.

    Лучшим снайпером «Клипперс» в этом матче стал форвард Пол Джордж. В его активе 25 очков, девять подборов и четыре передачи.

    «Клипперс» после 15 игр занимает 11-е место в Западной конференции. «Даллас» идет пятым на «Западе» после 16 матчей.

    Результаты других встреч:

    «Оклахома Сити» — «Филадельфия» — 123:127 (31:29, 30:36, 21:28, 41:34)
    «Бруклин» — «Майами» — 112:97 (26:22, 37:31, 27:23, 22:21)
    «Вашингтон» — «Атланта» — 108:136 (30:34, 28:36, 20:37, 30:29)
    «Юта» — «Нью‑Орлеан» — 105:100 (22:29, 21:24, 25:24, 37:23)

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