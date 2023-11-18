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    «Лейкерс» выиграли у «Портленда», «Денвер» уступил «Нью-Орлеану», несмотря на трипл-дабл Йокича

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    В одном из матчей «Нью-Орлеан» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24).

    В составе хозяев 20+ очков набрали Зайон Уильямсон (26), Йонас Валанчюнас (22) и Брэндон Ингрэм (21).

    Лидер «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 26 очков, 16 подборов и 18 передач.

    «Нью-Орлеан» одержал вторую победу после серии из пяти поражений.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на выезде у «Портленда» со счетом 1007:95 (30:23, 30:27, 22:25, 25:20).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 35 очков и сделал 9 передач. Энтони Дэвис к 16 очкам добавил 14 подборов и 5 блок-шотов.

    У «Портленда» самым результативным стал Джерами Грант, набравший 24 очка.

    Серия поражений «Портленда» достигла шести матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Кливленд» — «Детройт» — 108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27)

    «Атланта» — «Филадельфия» — 116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)

    «Шарлотт» — «Милуоки» — 99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)

    «Торонто» — «Бостон» — 105:108 (32:26, 17:39, 32:19, 24:24)

    «Чикаго» — «Орландо» — 97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26)

    «Юта» — «Финикс» — 128:131 (38:41, 37:34, 24:27, 29:29)

    «Портленд» — «Лейкерс» — 95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)

    «Нью-Орлеан» — «Денвер» — 115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24)

    «Клипперс» — «Хьюстон» — 104:100 (29:23, 19:27, 31:27, 25:23)

    «Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:129 (31:29, 31:33, 32:33, 26:34)

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