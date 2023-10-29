Шакил О’Нил рассказал о своем весе на пике карьеры

Легенда НБА, а сейчас известный баскетбольный экспертрассказал о том, сколько он весил, когда три раза подряд выигрывал чемпионский титул в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я начинал карьеру в "Орландо" с весом 130 килограммов. Но против меня рано начали использовать "Hack-a-Shaq" (фолить как можно чаще), поэтому я стал качаться, мой вес вырос до 135 кг, а затем до 140 кг.

Когда команду возглавил Фил Джексон, и мы выиграли первый чемпионат, я весил 155 кг. Потом я отлично провёл лето и вернулся за вторым титулом с весом 175 кг. Когда мы выиграли последний чемпионат, я весил около 190 кг.

Затем меня обменяли в "Майами", Пэт Райли заставил выполнять армейские упражнения, и я похудел до 150 кг», — цитирует Шакила О’Нила Fadeaway World.

Шакил О’Нил — знаменитый центрфорвард «Орландо», «Лейкерс», «Майами». За свою карьеру четыре раза становился чемпионом НБА, входит в число 50 величайших игроков за всю историю.