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    Шакил О’Нил рассказал о своем весе на пике карьеры

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Орландо Мэджик
    Легенда НБА, а сейчас известный баскетбольный эксперт Шакил О’Нил рассказал о том, сколько он весил, когда три раза подряд выигрывал чемпионский титул в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Шакил О’Нил
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    Шакил О’Нил

    «Я начинал карьеру в "Орландо" с весом 130 килограммов. Но против меня рано начали использовать "Hack-a-Shaq" (фолить как можно чаще), поэтому я стал качаться, мой вес вырос до 135 кг, а затем до 140 кг.

    Когда команду возглавил Фил Джексон, и мы выиграли первый чемпионат, я весил 155 кг. Потом я отлично провёл лето и вернулся за вторым титулом с весом 175 кг. Когда мы выиграли последний чемпионат, я весил около 190 кг.

    Затем меня обменяли в "Майами", Пэт Райли заставил выполнять армейские упражнения, и я похудел до 150 кг», — цитирует Шакила О’Нила Fadeaway World.

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    • Шакил О’Нил — знаменитый центрфорвард «Орландо», «Лейкерс», «Майами». За свою карьеру четыре раза становился чемпионом НБА, входит в число 50 величайших игроков за всю историю.

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