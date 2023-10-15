«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»: счет матча 84:78, обзор голов

Екатеринбургскийв рамках Единой лиги ВТБ победилсо счетом 84:76 (21:17, 19:24, 30:19, 14:16).

Для краснодарского клуба это поражение стало третьим в четырех встречах.

Первая половина получилась примерно равной, с преимуществом в одно очко на большой перерыв ушел «Локомотив-Кубань».

Третья 10-минутка стала решающей. «Уралмаш» сделал мощный и создал себе солидный отрыв, который не растерял до конца матча.

У: Эллис (24 + 8 подборов), Нэвелс (20), Нельсон (10), Захаров (10).

Л: Щербенев (16), Морган (12 + 10 подборов), Барфорд (12), Мартюк (12), Уайт (11).

После четырех матчей у «Уралмаша» две победы и два поражения. «Локомотив-Кубань» идет внизу турнирной таблицы лишь с одной викторией.