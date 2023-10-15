«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»: счет матча 84:78, обзор голов

Снайпер «Уралмаша» Октавиус Эллис Фото: globallookpress.com
Для краснодарского клуба это поражение стало третьим в четырех встречах.
Первая половина получилась примерно равной, с преимуществом в одно очко на большой перерыв ушел «Локомотив-Кубань».
Третья 10-минутка стала решающей. «Уралмаш» сделал мощный и создал себе солидный отрыв, который не растерял до конца матча.
У: Эллис (24 + 8 подборов), Нэвелс (20), Нельсон (10), Захаров (10).
Л: Щербенев (16), Морган (12 + 10 подборов), Барфорд (12), Мартюк (12), Уайт (11).
После четырех матчей у «Уралмаша» две победы и два поражения. «Локомотив-Кубань» идет внизу турнирной таблицы лишь с одной викторией.