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    «Уралмаш» победил дома «Локомотив-Кубань»

    «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»: счет матча 84:78, обзор голов

    Баскетбол Лига ВТБ Уралмаш Локомотив-Кубань
    Екатеринбургский «Уралмаш» в рамках Единой лиги ВТБ победил «Локомотив-Кубань» со счетом 84:76 (21:17, 19:24, 30:19, 14:16).

    Снайпер «Уралмаша» Октавиус Эллис
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    Снайпер «Уралмаша» Октавиус Эллис

    Для краснодарского клуба это поражение стало третьим в четырех встречах.

    Первая половина получилась примерно равной, с преимуществом в одно очко на большой перерыв ушел «Локомотив-Кубань».

    Третья 10-минутка стала решающей. «Уралмаш» сделал мощный и создал себе солидный отрыв, который не растерял до конца матча.

    У: Эллис (24 + 8 подборов), Нэвелс (20), Нельсон (10), Захаров (10).

    Л: Щербенев (16), Морган (12 + 10 подборов), Барфорд (12), Мартюк (12), Уайт (11).

    После четырех матчей у «Уралмаша» две победы и два поражения. «Локомотив-Кубань» идет внизу турнирной таблицы лишь с одной викторией.

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