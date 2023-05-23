Леброн Джеймс высказался о своем будущем

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс»после четвертого матча полуфинальной серии НБА с «Денвером» (111:113) ответил на вопрос о своем будущем.

Напомним, что «Денвер» выиграл серию со счетом 4–0 и вышел в финал НБА, где сыграет с победителем противостояния «Бостон» — «Майами».

«Посмотрим, что будет дальше. Но я не знаю. Мне есть, о чем подумать, если честно. Только лично для меня и о будущем в баскетболе. Есть над чем подумать», — приводит слова 38‑летнего баскетболиста Sports Illustrated.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний форвард принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, четырехкратный самый ценный игрок НБА.