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    Леброн Джеймс высказался о своем будущем

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
    Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после четвертого матча полуфинальной серии НБА с «Денвером» (111:113) ответил на вопрос о своем будущем.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Напомним, что «Денвер» выиграл серию со счетом 4–0 и вышел в финал НБА, где сыграет с победителем противостояния «Бостон» — «Майами».

    «Посмотрим, что будет дальше. Но я не знаю. Мне есть, о чем подумать, если честно. Только лично для меня и о будущем в баскетболе. Есть над чем подумать», — приводит слова 38‑летнего баскетболиста Sports Illustrated.

    В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний форвард принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.

    Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, четырехкратный самый ценный игрок НБА.

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