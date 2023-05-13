Паскуаль: Небольшие ошибки стоили нам победы

Главный тренерпрокомментировал поражение от(72:77) в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с этой победой. В этом матче у нас были шансы победить, команда играла намного лучше, чем в предыдущем матче. В первые три минуты третьей четверти мы просто рассыпались, и хотя в остальные 37 минут мы играли более-менее как нужно, боролись, были сконцентрированы, не совершали много потерь, ЦСКА заработал большое преимущество и извлек из этого выгоду.

В концовке мы совершили небольшие ошибки на подборе после штрафных ЦСКА. Быстрое нападение — Курбанов, быстрое нападение — Мур, бессмысленный фол Торопова на Курбанове и два штрафных... Эти небольшие ошибки в такой игре стоили нам победы», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.