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    «Денвер» во второй раз обыграл «Финикс», «Филадельфия» начала с победы серию с «Бостоном»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Финикс Санз Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс
    «Денвер» на своей площадке обыграл «Финикс» во втором матче второго раунда серии плей-офф НБА со счетом 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.

    У «Санз» больше всех набрал Девин Букер — 35 очков. Еще 24 очка принес Кевин Дюрант.

    «Денвер» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч противостояния запланирован на 6 мая.

    «Бостон» на своей площадке проиграл на старте серии с «Филадельфией» — 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32).

    Самым результативным в составе победителей был Джеймс Харден, набравший 45 очков. Еще 26 очков принес Тайриз Макси.

    У «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум — дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов. На счету Джейлена Брауна 23 очка, Малкольма Брогдона — 20.

    «Филадельфия» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч запланирован на 4 мая.

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