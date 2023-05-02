«Денвер» во второй раз обыграл «Финикс», «Филадельфия» начала с победы серию с «Бостоном»

на своей площадке обыгралво втором матче второго раунда серии плей-офф НБА со счетом 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14).

Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.

У «Санз» больше всех набрал Девин Букер — 35 очков. Еще 24 очка принес Кевин Дюрант.

«Денвер» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч противостояния запланирован на 6 мая.

«Бостон» на своей площадке проиграл на старте серии с «Филадельфией» — 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32).

Самым результативным в составе победителей был Джеймс Харден, набравший 45 очков. Еще 26 очков принес Тайриз Макси.

У «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум — дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов. На счету Джейлена Брауна 23 очка, Малкольма Брогдона — 20.

«Филадельфия» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч запланирован на 4 мая.