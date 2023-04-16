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    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубани» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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    Секулич: На первом матче серия не заканчивается

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Локомотив-Кубань
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итог первого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (84:87).

    Александр Секулич
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    Александр Секулич

    «Играли хорошо. Особенно в нападении. А вот в защите допустили грубейшие ошибки в самые неподходящие моменты. Но, даже несмотря на это, считаю, игра была хорошей. В любом случае я уже говорил сегодня, что на первом матче серия не заканчивается. Мне кажется, мы нашли то, что позволяет играть против ЦСКА. В следующем матче постараемся это развить.

    С одной стороны, то, как мы играли, и какой результат в итоге получили, должно расстраивать. Но с другой — все знают, насколько сильная команда ЦСКА. Они это и продемонстрировали в последней десятиминутке. Когда приходит время, они принимают верные решения и забивают нужные броски. Мы должны извлечь уроки перед следующим матчем, чтобы снова, как и сегодня, навязать борьбу и постараться выиграть матч.

    Мы не смотрим назад. Извлекли урок из поражения, сделали работу над ошибками — и всё, мысли уже о следующем матче. Дальше мы думаем о себе, о своей игре, о том, как подготовиться к следующему матчу. Ничего дополнительно не требуется.

    В последние пять минут в нападении наша команда не справилась с тем давлением, которое соперник оказывал на нашего игрока с мячом. А сами в защите мы позволили им набрать слишком много лёгких очков», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

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