«Лейкерс» выиграли у «Миннесоты», «Филадельфия» — у «Торонто»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 123:111 (27:29, 28:36, 35:18, 33:28).

Лучшим в этой игре был форвард калифорнийской команды Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 17 подборов. Леброн Джеймс к 18 очкам добавил 10 подборов.

В составе «Миннесоты» выделялся Майк Конли, набравший 25 очков.

«Лейкерс» выиграли пять из шести последних матчей.

«Филадельфия» выиграла на своей площадке у «Торонто» со счетом 117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24).

Камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Джеймс Харден к 23 очкам добавил 11 передач.

Форвард «Торонто» Скотти Барнс набрал 29 очков.

«Филадельфия» прервала трехматчевую победную серию «Торонто».

«Нью-Йорк» одержал выездную победу над «Кливлендом» — 130:116 (42:47, 37:25, 26:30, 25:14).

В составе нью-йоркской команды лучшим стал Джейлен Брансон, набравший 48 очков.

У «Кливленда» выделялся Донован Митчелл, в активе которого 42 очка.

«Нью-Йорк» выиграл третий матч подряд.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Филадельфия» — «Торонто» — 117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24)

«Индиана» — «Оклахома» — 121:117 (36:32, 29:29, 25:33, 31:23)

«Шарлотт» — «Чикаго» — 91:121 (23:31, 23:31, 31:28, 14:31)

«Вашингтон» — «Орландо» — 109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31)

«Бостон» — «Юта» 122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» 116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)

«Бруклин» — «Атланта» 124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)

«Мемфис» — «Клипперс» 108:94 (21:34, 34:17, 31:21, 22:22)

«Миннесота» — «Лейкерс» 111:123 (29:27, 36:28, 18:35, 28:33)

«Хьюстон» — «Детройт» 121:115 (31:28, 27:33, 33:31, 30:23)

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» 130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27)

«Портленд» — «Сакраменто» 114:138 (27:36, 32:35, 30:33, 25:34)

«Финикс» — «Денвер» 100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19)