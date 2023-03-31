«Бостон» разгромил «Милуоки», «Денвер» уступил «Нью-Орлеану»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Бостон» одержал выездную победу над «Милуоки» со счетом 140:99.

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 40 очков. Еще 30 очкам гостям принес Джейлен Браун.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 24 очкам добавил 7 подборов.

«Селтикс» выиграли сезонную серию у «Бакс» (2-1).

«Бостон» выиграл четыре из пяти последних матчей.

Еще в одном матче «Нью-Орлеан» выиграл на выезде у «Денвера» со счетом 107:88.

Форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм оформил трипл-дабл из 31 очка, 11 подборов и 10 передач. Центровой гостей Йонас Валанчюнас к 15 очкам добавил 12 подборов.

«Нью-Орлеан» выиграл шесть из семи последних матчей и прервал победную серию «Денвера» из четырех матчей.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич пропустил игру из-за травмы икроножной мышцы.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Милуоки» — «Бостон» — 99:140 (26:34, 21:41, 27:39, 25:26)

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 88:107 (17:21, 23:29, 30:32, 18:25)