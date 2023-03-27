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    «Бостон» разгромил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» и «Лейкерс» проиграли свои матчи

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Лейкерс Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс
    «Бостон» на своем паркете разгромил «Сан-Антонио» со счетом 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей был Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. У «Сперс» больше всех набрал Зак Коллинс– 21 очко.

    «Голден Стэйт» на своем паркете уступил «Миннесоте» — 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22).

    Самым результативным игроком матча стал защитник проигравших Джордан Пул — 27 очков. Стефен Карри набрал 20 очков.

    «Уорриорз» прервали серию из девяти домашних побед подряд и занимают шестое место в турнирной таблице «Запада». У «Тимбервулвз» — седьмая строчка «Запада».

    «Лейкерс» потерпели домашнее поражение в матче с «Чикаго» со счетом 108:118 (26:29, 29:34, 33:28, 30:27).

    Защитник гостей Зак Лавин набрал 32 очка. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил встречу с 19 очками в активе. 38-летний Джеймс ранее пропустил 13 матчей команды. Он не выходил на паркет с 26 февраля из-за травмы.

    «Лейкерс» с 37 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 36 победами — на девятой строчке Востока.

    Другие результаты дня:

    «Атланта» — «Мемфис» — 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)
    «Кливленд» — «Хьюстон» — 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)
    «Орландо» — «Бруклин» — 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)
    «Торонто» — «Вашингтон» — 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)

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