«Бостон» разгромил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» и «Лейкерс» проиграли свои матчи

на своем паркете разгромилсо счетом 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16).

Самым результативным в составе победителей был Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. У «Сперс» больше всех набрал Зак Коллинс– 21 очко.

«Голден Стэйт» на своем паркете уступил «Миннесоте» — 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22).

Самым результативным игроком матча стал защитник проигравших Джордан Пул — 27 очков. Стефен Карри набрал 20 очков.

«Уорриорз» прервали серию из девяти домашних побед подряд и занимают шестое место в турнирной таблице «Запада». У «Тимбервулвз» — седьмая строчка «Запада».

«Лейкерс» потерпели домашнее поражение в матче с «Чикаго» со счетом 108:118 (26:29, 29:34, 33:28, 30:27).

Защитник гостей Зак Лавин набрал 32 очка. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил встречу с 19 очками в активе. 38-летний Джеймс ранее пропустил 13 матчей команды. Он не выходил на паркет с 26 февраля из-за травмы.

«Лейкерс» с 37 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 36 победами — на девятой строчке Востока.

Другие результаты дня:

«Атланта» — «Мемфис» — 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)

«Кливленд» — «Хьюстон» — 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)

«Орландо» — «Бруклин» — 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)

«Торонто» — «Вашингтон» — 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)