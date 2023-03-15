«Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», «Милуоки» справился с «Финиксом»

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Энтони Дэвис — 35 очков и 17 подборов.
У хозяев защитник Брэндон Ингрэм набрал 22 очка. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не участвовал в матче.
Лидер сезона «Милуоки» на выезде победил «Финикс» со счетом 116:104 (29:24, 28:24, 28:36, 31:20).
Греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 36 очков и 11 подборов. У проигравших защитник Девин Букер набрал 30 очков.
«Торонто» обыграл «Денвер» — 125:110 (49:30, 23:26, 26:36, 27:18).
В составе канадского клуба защитник Фред Ванвлит набрал 36 очков. Сербский центровой Денвера Никола Йокич завершил встречу с 28 очками в активе.
Другие результаты:
«Шарлотт» — «Кливленд» — 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22)
«Вашингтон» — «Детройт» — 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25)
«Оклахома» — «Бруклин» — 121:107 (24:33, 28:29, 38:20, 31:25)
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 132:114 (38:29, 29:32, 31:28, 34:25)
«Портленд» — «Нью-Йорк» — 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)