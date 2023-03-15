ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
    Все новости спорта

    «Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», «Милуоки» справился с «Финиксом»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Финикс Санз Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс
    «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:123 (24:39, 16:36, 35:23, 33:25).

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Энтони Дэвис — 35 очков и 17 подборов.

    У хозяев защитник Брэндон Ингрэм набрал 22 очка. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не участвовал в матче.

    Лидер сезона «Милуоки» на выезде победил «Финикс» со счетом 116:104 (29:24, 28:24, 28:36, 31:20).

    Греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 36 очков и 11 подборов. У проигравших защитник Девин Букер набрал 30 очков.

    «Торонто» обыграл «Денвер» — 125:110 (49:30, 23:26, 26:36, 27:18).

    В составе канадского клуба защитник Фред Ванвлит набрал 36 очков. Сербский центровой Денвера Никола Йокич завершил встречу с 28 очками в активе.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Кливленд» — 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22)
    «Вашингтон» — «Детройт» — 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25)
    «Оклахома» — «Бруклин» — 121:107 (24:33, 28:29, 38:20, 31:25)
    «Сан-Антонио» — «Орландо» — 132:114 (38:29, 29:32, 31:28, 34:25)
    «Портленд» — «Нью-Йорк» — 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •