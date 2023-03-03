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    «Даллас» победил «Филадельфию», «Клипперс» проиграли «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Торонто Рэпторс Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз
    «Даллас» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126 (38:37, 33:30, 39:24, 23:35).

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 передач. В активе Кайри Ирвинга 40 баллов.

    У «Филадельфии» 35 очков на счету Джоэля Эмбиида. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 27 баллов и 13 передач.

    «Даллас» занимает шестое место в Западной конференции НБА. «Филадельфия» идет на третьей строчке на Востоке.

    «Голден Стэйт» продлил победную серию до четырех матчей, на своей площадке обыграв «Клипперс» — 115:91 (26:27, 19:29, 42:16, 28:19)..

    Защитник «Уорриорз» Джордан Пул записал в актив 34 очка, его товарищ по команде Клэй Томпсон сделал дабл‑дабл (19 очков и 11 подборов).

    У «Клипперс» Кавай Леонард набрал 21 очко.

    «Уорриорз» выиграли 33 из 63 матчей и занимают пятое место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» имеет 33 победы в 65 играх и располагаются на седьмой строчке.

    Другие результаты игрового дня:

    «Вашингтон» — «Торонто» — 119:108 (24:20, 35:30, 30:28, 30:30)
    «Сан-Антонио» — «Индиана» — 110:99 (21:29, 31:25, 31:16, 27:29)

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