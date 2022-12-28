ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коди ГакпоКак Гакпо впишется в «Ливерпуль»: замена Фирмино, партнер Нуньеса или подыгровка Салаху?
  • 11:43
    • «Челси» готов заплатить больше 100 млн евро за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022
  • 11:27
    • Гвардиола рассказал о трансферных планах «Ман Сити»
  • 11:04
    • Министр спорта РФ: Считаю, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию
    Все новости спорта

    Президент Единой лиги ВТБ высказался о возможном переходе в Азию

    Баскетбол Лига ВТБ Евролига Еврокубок Кубок Вызова
    Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможном уходе в Азиатскую федерацию баскетбола.

    Сергей Кущенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Кущенко

    «Считаю, что мы все же европейская лига и за много лет заслужили на этом поприще авторитет. Конечно, надо понимать, какие в Азии будут соперники.

    Допускаю, что в Китае довольно конкурентоспособные клубы, в Иране есть баскетбол, в Дубае возрождается проект. Мы следим за этим, но вряд ли можно сказать, что для Единой лиги ВТБ это будет эффективно», — цитирует Кущенко Sport24.

    Ранее Кущенко сообщил, что рассматривается вопрос о приглашении иностранных команд для участия в Единой лиге ВТБ.

    Также глава Лиги отметил, что возможное решение будет приниматься следующим летом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «Лидсу»
  • «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • Парижане разгромят аутсайдера
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • На льду ЦСКА питерцы отомстят за недавнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вашингтон — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •