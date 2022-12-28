Президент Единой лиги ВТБ высказался о возможном переходе в Азию

Президент Единой лиги ВТБвысказался о возможном уходе в Азиатскую федерацию баскетбола.

«Считаю, что мы все же европейская лига и за много лет заслужили на этом поприще авторитет. Конечно, надо понимать, какие в Азии будут соперники.

Допускаю, что в Китае довольно конкурентоспособные клубы, в Иране есть баскетбол, в Дубае возрождается проект. Мы следим за этим, но вряд ли можно сказать, что для Единой лиги ВТБ это будет эффективно», — цитирует Кущенко Sport24.

Ранее Кущенко сообщил, что рассматривается вопрос о приглашении иностранных команд для участия в Единой лиге ВТБ.

Также глава Лиги отметил, что возможное решение будет приниматься следующим летом.