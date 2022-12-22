«Автодор» обыграл «Минск», «Нижний Новгород» победил «Самару»

Саратовскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над— 88:77 (20:24, 24:10, 25:18, 19:25).

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Малик Ньюмэн, записавший на свой счет 25 очков, три подбора и одну результативнуюя передачу.

За гостей отличился сербский защитник Йован Шливанчанин, который набрал 19 очков, совершил три подбора и отдал одну голевую передачу.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Автодор» занимает 8-е место, одержав 7 побед в 18 матчах. «Минск» идет 12-м: 1 победа после 18 игр.

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В другом матче игрового дня «Самара» потерпела домашнее поражение от «Пари Нижний Новгород» — 60:83 (18:18, 12:16, 15:22, 15:27).

В составе победителей самым результативным был американский разыгрывающий Джермейн Лав-Робертс — 19 очков, один подбор и две результативные передачи.

За хозяев площадки отличился американский разыгрывающий Маркос Найт, в активе которого 18 очков, шесть подборов и три голевые передачи.

«Самара» проиграла четвертую встречу подряд и идет на 9-м месте, нижегородский клуб занимает 5-ю строчку.