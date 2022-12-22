ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Свой единственный гол на ЧМ-2022 Криштиану Роналду забил в ворота сборной Ганы после спорного пенальтиОтмененный гол Гризманна, пенальти на Роналду и фол против Кейна. 10 самых спорных моментов ЧМ-2022 с участием VAR
  • 21:08
    • Трансфер Бернарду Силвы в «Барселону» может сорваться из-за фейр-плей
  • 19:44
    • Локателли может продолжить карьеру в мадридском «Реале»
  • 18:28
    • Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России
  • 18:13
    • Гуменник лидирует после короткой программы на ЧР-2023 в Красноярске
    Все новости спорта

    «Автодор» обыграл «Минск», «Нижний Новгород» победил «Самару»

    Баскетбол Лига ВТБ Нижний Новгород Автодор
    Саратовский «Автодор» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над «Минском» — 88:77 (20:24, 24:10, 25:18, 19:25).

    «Автодор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Автодор»

    Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Малик Ньюмэн, записавший на свой счет 25 очков, три подбора и одну результативнуюя передачу.

    За гостей отличился сербский защитник Йован Шливанчанин, который набрал 19 очков, совершил три подбора и отдал одну голевую передачу.

    В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Автодор» занимает 8-е место, одержав 7 побед в 18 матчах. «Минск» идет 12-м: 1 победа после 18 игр.

    Все прогнозы на баскетбол

    В другом матче игрового дня «Самара» потерпела домашнее поражение от «Пари Нижний Новгород» — 60:83 (18:18, 12:16, 15:22, 15:27).

    В составе победителей самым результативным был американский разыгрывающий Джермейн Лав-Робертс — 19 очков, один подбор и две результативные передачи.

    За хозяев площадки отличился американский разыгрывающий Маркос Найт, в активе которого 18 очков, шесть подборов и три голевые передачи.

    «Самара» проиграла четвертую встречу подряд и идет на 9-м месте, нижегородский клуб занимает 5-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продолжит удачно играть против «Ман Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Атлетико» не оставит шансов сопернику
  • «Арентейро» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Защитит ли Алихан Сулейманов титул чемпиона АСА в полулегком весе?
  • Сулейманов — Омаров. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арентейро — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сулейманов — Омаров
  • Бокс
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХК Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Антальяспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •