«Кливленд» уступил «Филадельфии», «Денвер» одолел «Финикс» в предсезонных матчах

обыгралав предсезонном мате НБА со счетом 113:97 (33:28, 28:30, 25:25, 27:22).

Самыми результативными игроками матча стали центровой «Кливленд» Джарретт Аллен и защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, на счету которых по 19 очков. Аллен также оформил дабл-дабл, совершив 12 подборов.

В другом поединке дня «Денвер» оказался сильнее «Финикса» — 107:105.

Самым результативным игроком «Денвера» стал американец Иш Смит, набравший 17 очков, сделавший три подбора и семь передач.

Самым результативным у «Финикса» стал американец Девин Букер. У него 20 очков, три подбора и две передачи. Также дабл-дабл заработал Деандре Эйтон. Он набрал 19 очков и 11 подборов.

Также «Шарлотт» уступил «Вашингтон» (107:116), а «Хьюстон» проиграл «Майами» со счетом 110:118.