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    Тренер «Локомотива-Кубань»: Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал

    Баскетбол Локомотив-Кубань Парма Лига ВТБ
    И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу над «Пармой» (101:78) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

    Бранко Максимович
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    Бранко Максимович

    «Я хочу поздравить "Парму" за эту серию и сезон в целом. Думаю, что команда должна гордиться той поддержкой, которую ей оказали болельщики.

    Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал. Завершили серию в трех матчах. Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к полуфиналам.

    Мы стараемся отдать все на паркете и сделать плей-офф максимально интересным», — приводит слова Максимовича сайт Единой лиги ВТБ.

    «Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Пармы» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом плей-офф этого сезона.

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