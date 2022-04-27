Тренер «Локомотива-Кубань»: Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал

Бранко Максимович Фото: globallookpress.com
«Я хочу поздравить "Парму" за эту серию и сезон в целом. Думаю, что команда должна гордиться той поддержкой, которую ей оказали болельщики.
Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал. Завершили серию в трех матчах. Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к полуфиналам.
Мы стараемся отдать все на паркете и сделать плей-офф максимально интересным», — приводит слова Максимовича сайт Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Пармы» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом плей-офф этого сезона.