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    Лукич: Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре с «Локомотивом»

    Баскетбол Нижний Новгород Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:97).

    Зоран Лукич
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    Зоран Лукич

    «Нам катастрофически не хватало выбывших из строя игроков. В организации нападения молодым не хватает опыта, допущено слишком много ошибок.

    Именно потери сегодня и стали определяющим фактором в исходе матча. Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре.

    Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности Александру Ганькевичу. Он играл на уколах, через боль. Пример настоящего профессионала, достойного отношения к делу, к игре, к команде», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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