Лукич: Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре с «Локомотивом»

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с(70:97).

«Нам катастрофически не хватало выбывших из строя игроков. В организации нападения молодым не хватает опыта, допущено слишком много ошибок.

Именно потери сегодня и стали определяющим фактором в исходе матча. Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре.

Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности Александру Ганькевичу. Он играл на уколах, через боль. Пример настоящего профессионала, достойного отношения к делу, к игре, к команде», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».