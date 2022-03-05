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    Все легионеры и иностранные тренеры покинули «Парму»

    Баскетбол Лига ВТБ Парма
    Все легионеры и иностранные тренеры покинули баскетбольный клуб «Парма», выступающий в Единой лиге ВТБ.

    Все легионеры и иностранные тренеры покинули «Парму»
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    Все легионеры и иностранные тренеры покинули «Парму»

    «В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть БК "Парма" игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артем Параховский, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас. Мы благодарим всех за выступление за нашу команду и желаем удачи!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Ранее команду покинул главный Казис Максвитис.

    В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ команда провела девять матчей, в которых одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

    Также «Парма» завершила второй этап Кубка Европы на третьем месте в таблице группы I, одержав три победы в шести играх, и не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

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