Все легионеры и иностранные тренеры покинули «Парму»

Все легионеры и иностранные тренеры покинули баскетбольный клуб, выступающий в Единой лиге ВТБ.

«В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть БК "Парма" игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артем Параховский, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас. Мы благодарим всех за выступление за нашу команду и желаем удачи!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее команду покинул главный Казис Максвитис.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ команда провела девять матчей, в которых одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

Также «Парма» завершила второй этап Кубка Европы на третьем месте в таблице группы I, одержав три победы в шести играх, и не смогла выйти в четвертьфинал турнира.