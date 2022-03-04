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    «Клипперс» победили «Лейкерс», «Голден Стэйт» уступил «Далласу»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс Детройт Пистонс Бруклин Нетс Майами Хит Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Чикаго Буллз Атланта Хоукс
    «Клипперс» одержали победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:111 (36:31, 30:32, 40:18, 26:30).

    Реджи Джексон
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    Реджи Джексон

    Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон, набрав 36 очков.

    Также «Бруклин» проиграл лидеру Восточной конференции «Майами» — 107:113 (35:23, 32:37, 17:28, 23:25).

    В составе «сетей» впервые с 16 января на площадку вышел Кевин Дюрант, набравший 31 очко. В составе победителей дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов сделал Бэм Адебайо. Для «Майами» это пятая победа в последних шести встречах.

    Еще «Даллас» переиграл «Голден Стэйт» — 122:113 (38:27, 30:27, 31:37, 23:22).

    В составе победителей лучшим в очередной раз был Лука Дончич — у него 41 очко, 10 подборов и 9 передач. У проигравших 23 очка набрал Джордан Пул, еще 21 — Стефен Карри.

    Другие результаты:

    «Атланта» — «Чикаго» — 130:124 (29:35, 27:28, 34:29, 40:32)
    «Бостон» — «Мемфис» — 120:107 (26:20, 21:25, 36:27, 37:35)
    «Торонто» — «Детройт» — 106:108 (22:31, 35:29, 20:31, 29:17)
    «Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 112:115 (27:30, 24:34, 31:24, 30:27)

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