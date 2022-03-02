В ЦСКА подтвердили, что Дэниэл Хэкетт покинул расположение клуба

Пресс-служба московского ЦСКА подтвердила, что итальянский разыгрывающийпокинул расположение клуба.

«Дэниэл Хэкетт по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, покинул расположение клуба.

Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику. С основной командой также работают игроки ЦСКА-2 Филипп Гафуров, Александр Евсеев, Владимир Карпенко, Иван Пынько, Юрий Умрихин и Дмитрий Халтурин.

Матчи Единой Лиги ВТБ возобновятся по расписанию, которое может быть перестроено в связи с отсутствием европейского календаря», — гласит заявление пресс-слжубы ЦСКА.

В нынешнем сезоне Хэкетт набирает 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за игру в Евролиге.

В январе итальянский игрок дважды подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Таким образом, он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.