Польская «Зелена-Гура» приостановила выступление в Единой лиге ВТБ

Польский клубобъявил о том, что приостанавливает выступление в баскетбольной Единой лиге ВТБ из-за ситуации на Украине.

«Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за эти три года спортивных соревнований на высшем уровне. Сейчас, однако, есть вещи, которые важнее, чем баскетбол. Мы завершаем наше участие в розыгрыше турнира», — говорится в заявлении, которое опубликовала сегодня клубная пресс-служба.

После 13 сыгранных матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 польский клуб занимал последнее, 12-е место в чемпионате, имея в своем активе две победы и 11 поражений.

🏀 | Official statement: pic.twitter.com/TcdCT06Vu9 — Enea Zastal BC Zielona Góra 🇵🇱 (@basket_zg) February 25, 2022

Накануне о выходе из состава участников чемпионата Единой Лиги ВТБ объявил эстонский «Калев».

