Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы
  • 15:25
    • Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году
  • 14:21
    • «Спартак» сыграет с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 13:28
    • FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России
  • 13:09
    • Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях
  • 12:55
    • Официально: Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет на «Стад де Франс»
    Все новости спорта

    Польская «Зелена-Гура» приостановила выступление в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ
    Польский клуб «Зелена-Гура» объявил о том, что приостанавливает выступление в баскетбольной Единой лиге ВТБ из-за ситуации на Украине.

    «Зелена-Гура»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зелена-Гура»

    «Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за эти три года спортивных соревнований на высшем уровне. Сейчас, однако, есть вещи, которые важнее, чем баскетбол. Мы завершаем наше участие в розыгрыше турнира», — говорится в заявлении, которое опубликовала сегодня клубная пресс-служба.

    После 13 сыгранных матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 польский клуб занимал последнее, 12-е место в чемпионате, имея в своем активе две победы и 11 поражений.

    Накануне о выходе из состава участников чемпионата Единой Лиги ВТБ объявил эстонский «Калев».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» продлит катастрофическую серию «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Потеряет ли «Милан» очки в матче с «Удинезе»?
  • «Милан» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Деревенские» наконец-то одолеют «швабов»
  • «Хоффенхайм» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •