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    «Милуоки» одержал победу над «Клипперс», «Бруклин» потерпел восьмое поражение подряд

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Даллас Маверикс Атланта Хоукс Бруклин Нетс Денвер Наггетс
    «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 137:113 (28:32, 32:19, 39:30, 38:32).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Норман Пауэлл стал самым полезным игроком хозяев, набрав 28 очков. Столько же у Янниса Адетокунбо из «Милуоки», 27 очков заработал Джру Холидэй.

    «Милуоки» с 34 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Клипперс» с 27 победами — на восьмой строчке Запада.

    Еще в одной игре «Денвер» переиграл «Бруклин» со счетом 124:104 (39:40, 37:35, 31:16, 17:13).

    Самый значительный вклад в победу «Денвера» внес сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач.

    Лучшая результативность в матче у защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 5 подборов и 11 передач.

    Потерпев очередное поражение «Бруклин» продлил свою неудачную серию до восьми игр.

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Атланта» — 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18)
    «Кливленд» — «Индиана» — 98:85 (12:27, 24:20, 25:21, 37:17)
    «Орландо» — «Бостон» — 83:116 (15:21, 24:28, 22:29, 22:38)

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