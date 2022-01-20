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    50 очков Эмбиида принесли победу «Филадельфии» над «Орландо», «Лейкерс» проиграли «Индиане»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс Чикаго Буллз Кливленд Кавальерс Юта Джаз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Торонто Рэпторс Милуоки Бакс Мемфис Гриззлиз Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик
    «Филадельфия» выиграла у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30).

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 12 подборов.

    У «Мэджик» больше всех набрал Мохамед Бамба — 34 очка.

    В другой встрече «Лейкерс» уступили «Индиане» — 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35).

    «Пэйсерс» прервали свою серию из четырех поражений подряд. Форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл, набрав 20 очков, 12 подборов и 10 ассистов.

    У Леброна Джеймса 30 очков и 12 подборов.

    Также «Денвер» нанес поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в овертайме — 130:128 OT (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 49 очков, 14 подборов и 10 передач. Еще 28 очков принес Аарон Гордон.

    У «Клипперс» больше всех набрал Ивица Зубац— дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл оформил Реджи Джексон — 28 очков и 12 передач.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Бруклин» — 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)
    «Милуоки» — «Мемфис» — 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)
    «Даллас» — «Торонто» — 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)
    «Юта» — «Хьюстон» — 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)
    «Чикаго» — «Кливленд» — 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)
    «Бостон» — «Шарлотт» — 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)
    «Атланта» — «Миннесота» — 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)
    «Сан-Антонио» — «Оклахома» — 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)
    «Майами» — «Портленд» — 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)
    «Сакраменто» — «Детройт» — 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28)

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