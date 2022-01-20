50 очков Эмбиида принесли победу «Филадельфии» над «Орландо», «Лейкерс» проиграли «Индиане»

выиграла ув матче регулярного чемпионата НБА — 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 12 подборов.

У «Мэджик» больше всех набрал Мохамед Бамба — 34 очка.

В другой встрече «Лейкерс» уступили «Индиане» — 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35).

«Пэйсерс» прервали свою серию из четырех поражений подряд. Форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл, набрав 20 очков, 12 подборов и 10 ассистов.

У Леброна Джеймса 30 очков и 12 подборов.

Также «Денвер» нанес поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в овертайме — 130:128 OT (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 49 очков, 14 подборов и 10 передач. Еще 28 очков принес Аарон Гордон.

У «Клипперс» больше всех набрал Ивица Зубац— дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл оформил Реджи Джексон — 28 очков и 12 передач.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Бруклин» — 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)

«Милуоки» — «Мемфис» — 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)

«Даллас» — «Торонто» — 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)

«Юта» — «Хьюстон» — 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)

«Чикаго» — «Кливленд» — 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)

«Бостон» — «Шарлотт» — 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)

«Атланта» — «Миннесота» — 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)

«Майами» — «Портленд» — 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)

«Сакраменто» — «Детройт» — 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28)