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    Сезон баскетбольной Евролиги может быть прерван

    Баскетбол ЕвролигаКоронавирус в спорте
    В понедельник, 3 января, состоится конференция между 13 командами Евролиги с многолетними лицензиями, которые обсудят следующие шаги в связи с очередной вспышкой коронавируса, сообщает Basket News.

    Акционеры ECA обсудят продолжение сезона Евролиги
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    Акционеры ECA обсудят продолжение сезона Евролиги

    Поскольку несколько игр уже отложены, а новые положительные результаты тестов внутри команд появляются почти ежедневно, акционеры ECA обсудят возможность дифференциации протоколов Covid-19.

    Одним из важнейших моментов станет сокращение текущего 14-дневного карантина. Этот шаг уже был сделан в НБА, но в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране.

    По данным израильских СМИ, еще одна возможность, которая будет обсуждаться на встрече в понедельник, — это потенциальная приостановка сезона на пару недель.

    Будут обсуждаться и другие возможные меры по решению сложившейся ситуации.

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