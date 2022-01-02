Сезон баскетбольной Евролиги может быть прерван

Акционеры ECA обсудят продолжение сезона Евролиги Фото: globallookpress.com
Поскольку несколько игр уже отложены, а новые положительные результаты тестов внутри команд появляются почти ежедневно, акционеры ECA обсудят возможность дифференциации протоколов Covid-19.
Одним из важнейших моментов станет сокращение текущего 14-дневного карантина. Этот шаг уже был сделан в НБА, но в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране.
По данным израильских СМИ, еще одна возможность, которая будет обсуждаться на встрече в понедельник, — это потенциальная приостановка сезона на пару недель.
Будут обсуждаться и другие возможные меры по решению сложившейся ситуации.