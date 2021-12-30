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    «Лейкерс» проиграл «Мемфису», у Леброна дабл-дабл

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    В матче регулярного сезона НБА «Лейкерс» на выезде проиграли «Мемфис Гриззлис» со счетом 99:104.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Наиболее активным в составе победителей был Джа Морант, набравший 41 очко и 10 подборов. В составе проигравших дабл-дабл оформил Леброн Джеймс. У него 37 очков и 13 подборов.

    В других матчах «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 91:82, «Индиана Пэйсерс» уступила «Шарлотт Хорнетс» (108:116), «Нью-Йорк Никс» выиграли у «Детройт Пистонс» (94:85), «Чикаго Буллз» был сильнее «Атланты», а «Финикс» победил дома «Оклахому» 115:97.

    В заключении игрового для «Юта» выиграла у «Портленда» 120:105, а «Сакраменто» с минимальным разрывом в счете одолел «Даллас» 95:94.

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