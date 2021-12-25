«Нью-Йорк» победил «Атланту» в матче НБА

Джулиус Рэндл Фото: globallookpress.com
Наибольший вклад в победу «Никс» внес форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Кембы Уокера, набравшего 10 очков и совершившего 10 подборов.
В составе «Хокс» по 20 очков на свой счет записали Дилон Райт и Джон Коллинс.
После этой игры «Атланта» (15-17) осталась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Нью-Йорк» (15-18) — на 12-м.
В следующем матче «Никс» сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Атланта» дома встретится с «Чикаго».