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    «Нью-Йорк» победил «Атланту» в матче НБА

    Баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс
    «Нью-Йорк» победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:87 (30:21, 31:30, 20:15, 20:21).

    Джулиус Рэндл
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    Джулиус Рэндл

    Наибольший вклад в победу «Никс» внес форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Кембы Уокера, набравшего 10 очков и совершившего 10 подборов.

    В составе «Хокс» по 20 очков на свой счет записали Дилон Райт и Джон Коллинс.

    После этой игры «Атланта» (15-17) осталась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Нью-Йорк» (15-18) — на 12-м.

    В следующем матче «Никс» сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Атланта» дома встретится с «Чикаго».

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