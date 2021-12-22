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    «Лейкерс» проиграл «Финиксу», «Майами» одержал победу над «Индианой»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Детройт Пистонс Майами Хит Индиана Пэйсерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Лейкерс» проиграли «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:108 (25:24, 27:30, 21:31, 15:23).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Наибольший вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач.

    В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс — 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.

    «Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, «Финикс» выиграл четвертую встречу кряду.

    В другой игре дня «Майами» обыграл «Индиану» — 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27).

    В составе победителей самыми результативными стали Тайлер Хирро и Данакан Робинсон — у них по 26 очков. У гостей 17 очков набрал Карис Леверт.

    «Майами» занимает четвертое место на «Востоке». У «Индианы» 13-я позиция.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Портленд» — 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)
    «Нью-Йорк» — «Детройт» — 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)
    «Даллас» — «Миннесота» — 114:102 (34:35, 27:15, 27:28, 26:24)

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