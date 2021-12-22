«Лейкерс» проиграл «Финиксу», «Майами» одержал победу над «Индианой»

Наибольший вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач.
В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс — 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.
«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, «Финикс» выиграл четвертую встречу кряду.
В другой игре дня «Майами» обыграл «Индиану» — 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27).
В составе победителей самыми результативными стали Тайлер Хирро и Данакан Робинсон — у них по 26 очков. У гостей 17 очков набрал Карис Леверт.
«Майами» занимает четвертое место на «Востоке». У «Индианы» 13-я позиция.
Другие результаты:
«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)
«Даллас» — «Миннесота» — 114:102 (34:35, 27:15, 27:28, 26:24)