«Юта» разгромила «Филадельфию», «Лейкерс» проиграли «Мемфису» , Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Юта» одержала выездную победу над «Филадельфией» со счетом 118:96 (27:32, 34:22, 27:22, 30:20).

Французский центровой «Юты» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 21 подбора. Донован Митчелл к 22 очкам добавил 6 передач.

У «Филадельфии» выделялся Джоэл Эмбиид, в активе которого 19 очков и 9 передач.

«Юта» продлила победную серию до шести матчей.

«Мемфис» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:95 (25:29, 34:24, 26:25, 23:17).

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон набрал 25 очков, а Десмонд Бэйн — 23.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс собрал коллекцию из 20 очков, 10 подборов и 11 передач. Этот трипл-дабл стал для него 100-м в карьере.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 5th player in @NBAHistory to record 100 triple-doubles! #NBA75 pic.twitter.com/1OHnIfHdtO